Гороскоп 28-29 января

Овны — Вы сможете значительно продвинуться по служебной лестнице, если простите прошлые обиды покровителям и спонсорам.

Тельцы — Желательно обеспечить себе все условия для проведения финансовых операций, причем провести их нужно в максимально сжатые сроки, пожертвовав большими силами и средствами.

Близнецы — Сегодня проявится ваша решимость обладать и пользоваться всем самым лучшим из того, что имеется в вашем непосредственном окружении.

Раки — Сейчас самое время учить или учиться, осваивать новые профессии и, разумеется, расширять круг общения.

Львы — Постарайтесь не посещать многолюдные мероприятия. Шумные развлечения не принесут радости.

Девы — Возможно, что случайность может изменить ваши профессиональные планы и отложить их реализацию надолго.

Весы — Будьте настойчивы, не бросайте задуманных дел. Но при этом прислушивайтесь к советам опытных людей, не идите напролом.

Скорпионы — Вероятны интересные встречи и знакомства, приобретение произведений искусства и старинных вещей. Подходящий момент для творческой самореализации.

Стрельцы — Не рекомендуется отправляться в далекие путешествия с переменой климата и привычного питания.

Козероги — Ваши болезни могут возникнуть от переохлаждения. При этом в первую очередь могут пострадать уши и обостриться заболевания суставов.



Водолеи — Ваше самочувствие совершенно непредсказуемо. В основном оно будет зависеть от тех чувств, которые вы испытываете, а также от вашего настроения и материального положения.

Рыбы — Вам придется постоянно заставлять себя заниматься. Преодолев свою лень, вы поймете, что процесс получения знаний тоже приносит удовольствие — и сразу же появятся первые успехи.