Гороскоп 26 января

Овны — Благоприятно устройство бытовых проблем, инвестиции в строительство. Но поездки неудачны и разорительны. Будьте осторожны на улице и за рулем.

Тельцы — Старайтесь избавляться в мыслях, словах и поступках от шаблонов, и подарок судьбы окажется впечатляющим.

Близнецы — Решитесь ли вы сменить работу, зависит от того, насколько трезво вы сможете оценить свои силы и не испугаетесь резких перемен.

Раки — Если вам предложат официально оформить соглашение на работу, смело подписывайте бумаги.

Львы — Постарайтесь проявить гибкость в разговоре с начальством или с человеком, от которого вы зависите. Не принимайте скоропалительных решений



Девы — В данный период не планируйте крупные покупки. Лучше вложить деньги в перспективное дело, на худой конец неплохо бы сделать денежный вклад в банке.



Весы — Следует проводить серьезные мероприятия, подписывать деловые бумаги, совершать сделки, ездить в командировки.

Скорпионы — Повышенная способность к концентрации позволит добиться успехов в конкретной деятельности.

Стрельцы — Для большинства представителей этого знака будет характерна иллюзорность и нереальность планов и замыслов.

Козероги — В работе может достичь успехов во всех начинаниях. Рассчитайте свою жизнь намного вперед.

Водолеи — Спешите заключать контракты, так как следующий месяц должен принести большой успех в крупном проекте.

Рыбы — Вероятны чрезмерные траты на дом, семью и выход за пределы семейного бюджета, невыгодная продажа или сдача в аренду недвижимости.