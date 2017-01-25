Гороскоп 25 января

Овны — У многих Овнов будет шанс преуспеть в важных делах, важных не только для самих представителей знака, но и для окружающих.

Тельцы — Удачный день не только для вас, но и для тех, кто вас окружает: для других людей вы сделаете много полезного.

Близнецы — Возможно, этот день и не будет полным приключений, но сюрпризы наверняка преподнесет.

Раки — Денежные поступления не заставят себя ждать, а, друзья охотно придут сегодня на помощь, так что любые проблемы быстро решатся.

Львы — Подходящий день для начала дел, совсем не похожих на то, чем вы занимались раньше.

Девы — Трудно представить себе цель, которую вы сегодня захотели бы, но не смогли достичь.

Весы — Благоприятный день для общения на любом уровне: от приятного разговора с соседом до встречи с руководителем крупного предприятия или важным официальным лицом.

Скорпионы — День может принести вам немало неожиданностей, положить начало большим переменам в жизни.

Стрельцы — Хорош этот день с точки зрения личных отношений: вы ладите с теми, кто вам дорог. Ссор не возникает.

Козероги — У вас будет шанс воплотить в жизнь какие-то давние планы, смелые и необычные.

Водолеи — Вы разберетесь в своих противоречивых чувствах к какой-то особе и примете решение о том, стоит ли продолжать отношения.

Рыбы — Можно начинать работу над новыми проектами или реализовывать какие-то масштабные личные планы.