Гороскоп 24 января

Овны — В делах, касающихся денег и ценного имущества, лучше избегать любого риска, а от сомнительных начинаний отказаться.

Тельцы — Вам придется приложить усилия, чтобы добиться своего, но победа, которую вы одержите, того стоит.

Близнецы — Сегодня вы не раз поставите окружающих в тупик, но сами там ни за что ни окажетесь.

Раки — Многие Раки принимают решения, которые определят дальнейшее развитие их карьеры и деловых отношений.

Львы — Больших успехов смогут достичь те, кто учится или работает в сфере образования.

Девы — Кто-то мучает вас советами и вопросами, а кто-то предлагает реальную помощь. Возможно, вы найдете союзников, которые будут поддерживать вас много лет.

Весы — Следует отметить, то жизненный потенциал, энергия и энтузиазм в течение всего дня только возрастают, так что к вечеру вы не почувствуете и тени утомления.

Скорпионы — Лучше всего вы справляетесь с тем, что можно сделать самостоятельно.

Стрельцы — День складывается суетливо и неровно, зато очень интересно. Скучат вам определенно не придется.

Козероги — Возможны разногласия с близкими людьми, союзниками, на которых вы привыкли полагаться.

Водолеи — Вы оказываетесь один на один с вопросами, требующими немедленных ответов; друзья приходят на помощь чуть позже, чем хотелось бы.

Рыбы — С новыми проектами лучше не торопиться – сначала изучите обстановку, взвесьте все «за» и «против», а уж потом действуйте.