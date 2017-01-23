Гороскоп 23 января

Овны — Возможны денежные поступления, не исключены и удачные покупки.

Тельцы — На работе будет много дел, но вы справитесь с ними довольно быстро, а полученные результаты превзойдут все ваши ожидания.

Близнецы — Вы настроены оптимистично и не замечаете мелочей, которые могли бы встревожить представителей других знаков.

Рак — Союзники помогут обезоружить недоброжелателей, защитят вас от их нападок.

Лев — Возможно восстановление отношений (деловых или личных), ранее разорванных из-за неблагоприятных обстоятельств.

Девы — Вы отлично ладите с окружающими, часто понимаете их с полуслова, даете отличные советы.

Весы — Проницательность многих Весов просто удивительна: им быстро удается догадываться о чужих тайных желаниях и стремлениях, сильных и слабых сторонах.

Скорпионы — В этот день склонны к безобидным хитростям, а также способны воспользоваться чужим промахом в собственных интересах.



Стрелец — Вероятно получение приятных известий, не исключены и интересные предложения.

Козерог — Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими: вам представится шанс вывести тайного недоброжелателя на чистую воду.



Водолеи — С вами интересно, от желающих с вами поговорить нет отбоя. Возможно романтическое увлечение.

Рыбы — Вам свойственно некоторое легкомыслие, поверхностное отношение к вещам, к которым вы ранее подходили очень серьезно.