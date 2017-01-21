Гороскоп 21-22 января

Овны — В личных отношениях стоит проявить инициативу, даже если обстоятельства кажутся не самыми благоприятными.

Тельцы — Знакомства, завязанные в этот день, вскоре откроют перед представителями знака новые горизонты.

Близнецы — Неожиданно завязываются новые знакомства. Рядом с вами появляются люди, совершенно ни на кого не похожие.

Рак — Поскольку интуиция ваша очень остра, да и логика не подводит, идеи будут верными; их воплощение в жизнь лучше не откладывать.

Лев — Появится ощущение усталости, возможно ухудшение самочувствия. Найдите возможность спокойно отдохнуть.

Девы — Подходящий день для творчества. Идеи, приходящие в вашу голову, очень хороши, и окружающие наверняка их оценят.

Весы — Вы наверняка останетесь довольны тем, как пройдут любые назначенные на этот день встречи.

Скорпион — Деньги и банковские карточки лучше убрать подальше: сегодня вы склонны к расточительности, напрасным и необдуманным тратам.

Стрелец — Не бойтесь рассказывать о своих проблемах, жаловаться на жизнь, если вам этого хочется – люди, готовые вас доброжелательно выслушать, наверняка найдутся.

Козерог — Будьте внимательны: сегодня особенно велика опасность быть втянутым в какую-то сомнительную аферу.

Водолеи — Вы проявляете редкое здравомыслие и ловко избегаете ловушек, расставленных недоброжелателями.

Рыбы — Очень хорошо этот день подходит для общения, формального и неформального, обсуждения важных вопросов.