Гороскоп 19 января

Овны — Очень благоприятный день с точки зрения общения: вам удается ладить с людьми, с которыми больше никто не может найти общий язык.

Тельцы — Наступил подходящий момент для начала какого-то учебного курса, повышения квалификации.

Близнецы — Благоприятный день для ученых, исследователей, а также всех, кто имеет дело с чем-то неочевидным, таинственным и загадочным.

Раки — Возможны небольшие потери, финансовые затруднения. Не стоит расстраиваться по этому поводу.

Львы — Нежелательно посещение многолюдных мероприятий; к светской жизни вы сегодня определенно не расположены.

Девы — Звезды сегодня особенно благосклонны к влюбленным Девам и обещают им много приятных минут.

Весы — Когда будете подводить итоги и удивляться тому, что многое успели, не думайте, что вам просто повезло.

Скорпионы — Свою «половинку» сегодня могут найти даже те, кто давно уже не рассчитывает на судьбоносную встречу.

Стрельцы — Вам удается творчески подходить к решению любых вопросов, поэтому даже привычная рутинная работа не кажется скучной.



Козероги — Похвально, что вы не путаете желаемое с действительным и строите реальные планы, а не воздушные замки.

Водолеи — Больше доверяя себе, чем окружающим, вы никому не позволяете манипулировать вами.

Рыбы — В этот день вы можете найти новых союзников или заручиться поддержкой человека, который уже не раз помогал вам.