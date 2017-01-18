Гороскоп 18 января

ОВНЫ — Желательно отдохнуть в кругу семьи и не заниматься работой.
ТЕЛЬЦЫ — Гороскоп рекомендует Вам самостоятельно разобраться с создавшимися проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ — Повышения по службе не предвидится, как и финансовой прибыли.
РАКИ — Должны пересмотреть свои отношения с избранником.
ЛЬВЫ — Лучшего всего нормализовать сон и питание.
ДЕВЫ — Гороскоп советует не пренебрегать активными видами спорта, которые укрепят организм.
ВЕСЫ — Возможны столкновения в бизнесе с конкурентами. Весы должны быть во всеоружии!
СКОРПИОНЫ — Если Вы давно хотели сделать предложение своему избраннику, то прямо сейчас решайтесь на этот шаг.
СТРЕЛЬЦЫ — Не идите на поводу у эмоций и необузданных желаний.
КОЗЕРОГИ — У вас столько сил и энергии, что непреодолимых преград просто не существует.
ВОДОЛЕИ — Следует больше внимания уделить детям. Отнеситесь к ребенку, как к взрослому члену семьи.
РЫБЫ — Если Вы захотите продемонстрировать окружающим свои способности, то можете подготовить творческое выступление.