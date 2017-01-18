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Гороскоп 18 января

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 8

ОВНЫ — Желательно отдохнуть в кругу семьи и не заниматься работой.

ТЕЛЬЦЫ — Гороскоп рекомендует Вам самостоятельно разобраться с создавшимися проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ — Повышения по службе не предвидится, как и финансовой прибыли.

РАКИ — Должны пересмотреть свои отношения с избранником.
 
ЛЬВЫ — Лучшего всего нормализовать сон и питание. 

ДЕВЫ — Гороскоп советует не пренебрегать активными видами спорта, которые укрепят организм.

ВЕСЫ — Возможны столкновения в бизнесе с конкурентами. Весы должны быть во всеоружии!

СКОРПИОНЫ — Если Вы давно хотели сделать предложение своему избраннику, то прямо сейчас решайтесь на этот шаг.

СТРЕЛЬЦЫ — Не идите на поводу у эмоций и необузданных желаний.

КОЗЕРОГИ — У вас столько сил и энергии, что непреодолимых преград просто не существует. 

ВОДОЛЕИ — Следует больше внимания уделить детям. Отнеситесь к ребенку, как к взрослому члену семьи.

РЫБЫ — Если Вы захотите продемонстрировать окружающим свои способности, то можете подготовить творческое выступление.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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