Гороскоп 18 января

ОВНЫ — Желательно отдохнуть в кругу семьи и не заниматься работой.

ТЕЛЬЦЫ — Гороскоп рекомендует Вам самостоятельно разобраться с создавшимися проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ — Повышения по службе не предвидится, как и финансовой прибыли.

РАКИ — Должны пересмотреть свои отношения с избранником.



ЛЬВЫ — Лучшего всего нормализовать сон и питание.

ДЕВЫ — Гороскоп советует не пренебрегать активными видами спорта, которые укрепят организм.

ВЕСЫ — Возможны столкновения в бизнесе с конкурентами. Весы должны быть во всеоружии!

СКОРПИОНЫ — Если Вы давно хотели сделать предложение своему избраннику, то прямо сейчас решайтесь на этот шаг.

СТРЕЛЬЦЫ — Не идите на поводу у эмоций и необузданных желаний.

КОЗЕРОГИ — У вас столько сил и энергии, что непреодолимых преград просто не существует.

ВОДОЛЕИ — Следует больше внимания уделить детям. Отнеситесь к ребенку, как к взрослому члену семьи.

РЫБЫ — Если Вы захотите продемонстрировать окружающим свои способности, то можете подготовить творческое выступление.