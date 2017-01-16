Гороскоп 16 января

Овны — Сегодня любые рабочие вопросы решаются быстро и без проблем.

Тельцы — День отлично подходит для встреч с друзьями, а вечер обещает романтические знакомства.

Близнецы — Обстоятельства складываются довольно благоприятно, но вам никак не удается адаптироваться к происходящим переменам.

Рак — Скучать не придется, даже если вы посвятите весь день рутинным заботам.

Лев — Без волнений и переживаний не обойдется, но в целом день не так уж плох.

Девы — Вы настроены чрезвычайно миролюбиво, и это замечают окружающие: к вам тянутся люди.



Весы — Очень остра интуиция; вы не только замечаете то, что происходит вокруг, но и понимаете.

Скорпион — Узнав нечто новое о человеке, который давно вам знаком, вы измените свое отношение к нему.

Стрелец — Благоприятный день для развития и укрепления деловых отношений и поиска новых союзников.

Козерог — Если утром затаиться, никому не попадаться на глаза и не наделать ошибок, то вторая половина дня пройдет очень удачно.

Водолеи — Этот день сам по себе неплох, особенно удачным он становится благодаря вам и вашей настойчивости.

Рыбы — Даже если обстоятельства складываются не самым лучшим образом, шанс добиться успеха у вас есть.