Гороскоп 14-15 января

Овны — Сегодня справляться с решением профессиональных задач помогает настойчивость, свойственная вам от природы.

Тельцы — Удача начинает сопутствовать вам, когда вы помогаете другим, и неважно, просят вас об этом или нет.

Близнецы — Ваши попытки защитить собственные интересы вызывают странную реакцию окружающих: вас могут обвинять в агрессивности.

Раки — Удачным будет день для тех, кто занимается физическим трудом, работает руками.

Львы — Стоит внимательно смотреть вперед и прислушиваться к подсказкам интуиции.



Девы — Соберитесь с силами и настройтесь на серьезный лад, чтобы преодолеть испытания.

Весы — Запомните все неприятности и трудности носят временный характер.



Скорпионы — Не ждите у моря погоды – действуйте.



Стрельцы — Если в последнее время вы скучали и мечтали о переменах, радуйтесь – пришло их время.

Козероги — Вам по силам изменить ситуацию, нужно просто приложить эти силы в правильном направлении.

Водолеи — Коммерческие проекты будут не столь успешны, как те, что основаны на чистом интересе и голом энтузиазме.

Рыбы — Кое-чего достичь можно, но говорить о том, что на вас обрушится лавина удач и сюрпризов не приходится.