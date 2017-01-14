Гороскоп 14-15 января

Овны — Сегодня справляться с решением профессиональных задач помогает настойчивость, свойственная вам от природы.
Тельцы — Удача начинает сопутствовать вам, когда вы помогаете другим, и неважно, просят вас об этом или нет.
Близнецы — Ваши попытки защитить собственные интересы вызывают странную реакцию окружающих: вас могут обвинять в агрессивности.
Раки — Удачным будет день для тех, кто занимается физическим трудом, работает руками.
Львы — Стоит внимательно смотреть вперед и прислушиваться к подсказкам интуиции.
Девы — Соберитесь с силами и настройтесь на серьезный лад, чтобы преодолеть испытания.
Весы — Запомните все неприятности и трудности носят временный характер.
Скорпионы — Не ждите у моря погоды – действуйте.
Стрельцы — Если в последнее время вы скучали и мечтали о переменах, радуйтесь – пришло их время.
Козероги — Вам по силам изменить ситуацию, нужно просто приложить эти силы в правильном направлении.
Водолеи — Коммерческие проекты будут не столь успешны, как те, что основаны на чистом интересе и голом энтузиазме.
Рыбы — Кое-чего достичь можно, но говорить о том, что на вас обрушится лавина удач и сюрпризов не приходится.