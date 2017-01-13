Гороскоп 13 января

ОВНЫ — Некоторые задачи давно ждут вашего внимания, и откладывать их просто нельзя.

ТЕЛЬЦЫ – Постарайтесь проявить мудрость и сострадание к тем, кто вам особенно дорог.

БЛИЗНЕЦЫ — Профессиональная деятельность сегодня потребует больше усилий, чем обычно.

РАКИ — Начатые дела сегодня будут успешно завершены.

ЛЬВЫ — Нежелательно в этот день принимать поспешные и окончательные решения.

ДЕВЫ — Скорее всего, возникнут препятствия, недоразумения на службе.

ВЕСЫ — Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью.

СКОРПИОНЫ — Сегодня у некоторых появится шанс сменить место работы или жительства.

СТРЕЛЬЦЫ – Не упустите возможность исправлять свои прошлые ошибки.

КОЗЕРОГИ — Усилия на работе могут оказаться напрасными.

ВОДОЛЕИ — Будет непросто сразу войти в рабочий ритм.

РЫБЫ — За что бы вы ни взялись сегодня, вам будет сопутствовать успех.