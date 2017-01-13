Гороскоп 13 января

ОВНЫ — Некоторые задачи давно ждут вашего внимания, и откладывать их просто нельзя.
ТЕЛЬЦЫ – Постарайтесь проявить мудрость и сострадание к тем, кто вам особенно дорог.
БЛИЗНЕЦЫ — Профессиональная деятельность сегодня потребует больше усилий, чем обычно.
РАКИ — Начатые дела сегодня будут успешно завершены.
ЛЬВЫ — Нежелательно в этот день принимать поспешные и окончательные решения.
ДЕВЫ — Скорее всего, возникнут препятствия, недоразумения на службе.
ВЕСЫ — Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью.
СКОРПИОНЫ — Сегодня у некоторых появится шанс сменить место работы или жительства.
СТРЕЛЬЦЫ – Не упустите возможность исправлять свои прошлые ошибки.
КОЗЕРОГИ — Усилия на работе могут оказаться напрасными.
ВОДОЛЕИ — Будет непросто сразу войти в рабочий ритм.
РЫБЫ — За что бы вы ни взялись сегодня, вам будет сопутствовать успех.