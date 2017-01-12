Гороскоп 12 января

Овны — Подходящий день для проявления инициативы, предложения новых идей.

Тельцы — Удачный день, позволяющий довести начатое до конца.

Близнецы — Вы сами загоните себя в ловушку, если не выберете верную линию поведения.

Рак — Это время подходит для общения, личных и деловых контактов.

Лев — Терпение и осторожность – вот что потребуется вам сегодня.

Девы — Удачный плодотворный день, хорошо подходящий для работы, в том числе очень сложной.

Весы — Информация, которую вы получите в этот день, поможет решить многие проблемы.

Скорпион — За новые дела стоит браться только после того, как вы убедитесь, что они по плечу лично вам.

Стрелец — Удачный день, подходящий для решения задач любой степени сложности.



Козерог — День полон забот и разнообразных дел, которые совершенно не кажутся утомительными.

Водолеи — Начинается день довольно сложно: приходится менять планы.

Рыбы — Вам может улыбнуться удача, так что начинать действовать лучше с самого утра, не откладывая.