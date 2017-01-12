Гороскоп 12 января

Овны — Подходящий день для проявления инициативы, предложения новых идей.
Тельцы — Удачный день, позволяющий довести начатое до конца.
Близнецы — Вы сами загоните себя в ловушку, если не выберете верную линию поведения.
Рак — Это время подходит для общения, личных и деловых контактов.
Лев — Терпение и осторожность – вот что потребуется вам сегодня.
Девы — Удачный плодотворный день, хорошо подходящий для работы, в том числе очень сложной.
Весы — Информация, которую вы получите в этот день, поможет решить многие проблемы.
Скорпион — За новые дела стоит браться только после того, как вы убедитесь, что они по плечу лично вам.
Стрелец — Удачный день, подходящий для решения задач любой степени сложности.
Козерог — День полон забот и разнообразных дел, которые совершенно не кажутся утомительными.
Водолеи — Начинается день довольно сложно: приходится менять планы.
Рыбы — Вам может улыбнуться удача, так что начинать действовать лучше с самого утра, не откладывая.