Головкин дал откровенное интервью

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин откровенно побеседовал с ведущими передачи The Breakfast Club на радиостанции Power, сообщают Vesti.kz.

В ходе беседы с Головкин рассказал о предстоящем бое и ответил на критику относительно уровня своих соперников.

«Я не знаю, почему остальные боксеры стараются держаться от меня подальше. Это не моя проблема. Спросите моего тренера (Абеля Санчеса), может, это его вина (смеется).

Вы же знаете, я готов драться с кем угодно. Я открыт для переговоров с любыми боксерами. Прямо сейчас я нахожусь в сложной ситуации. Все говорят: «Я — лучший и сильный, и я готов к бою с тобой!», я отвечаю: «Я дам тебе контракт, подпиши его». Все. После этого — никого. Никто не подписывает», — рассказал Головкин.

— Как вы относитесь к занятию сексом перед боями?

— Это не проблема. Секс — это секс, пить — это пить, завтракать — это завтракать. Разве что, когда до боя остается неделя, ты уже думаешь не о сексе, а стараешься сконцентрироваться на боксе — это уже другая ситуация.

Был ли случай, когда выходил в ринг и был напуган? Нет, никогда. Мне, наоборот, интересно, мне нравится боксировать. Я понимаю, что из этого может получиться безумный бой. Для меня это прежде всего спорт.

Напомним, что следующим соперником Головкина будет американец Дэниэл Джейкобс, бой с которым состоится 18 марта в Нью-Йорке.