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гаишникам запретили стоять у обочины

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 14

Как заявил первый заместитель председателя КАП МВД РК Алибек Кениспаев, пешим патрулям останавливать автомобили запретят.

— Со следующего года мы полностью переходим на автопатрулирование, то есть надзор за дорожным движением будет полностью осуществляться автопатрулированием в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков. При этом пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не могут, — сообщил зампред комитета в ходе брифинга СЦК.

Ранее стражи порядка сообщили, что с 1 января 2017 года останавливать машины в Казахстане полицейским будет разрешено только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с помощью СГУ во время патрулирования.
Ранее специальным постановлением городского маслихата нести службу на улицах только методом автопатрулирования обязали только алматинских гаишников.

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Автор: Мурат Мусин

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