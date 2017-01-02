гаишникам запретили стоять у обочины

Как заявил первый заместитель председателя КАП МВД РК Алибек Кениспаев, пешим патрулям останавливать автомобили запретят.

— Со следующего года мы полностью переходим на автопатрулирование, то есть надзор за дорожным движением будет полностью осуществляться автопатрулированием в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков. При этом пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не могут, — сообщил зампред комитета в ходе брифинга СЦК.

Ранее стражи порядка сообщили, что с 1 января 2017 года останавливать машины в Казахстане полицейским будет разрешено только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с помощью СГУ во время патрулирования.

Ранее специальным постановлением городского маслихата нести службу на улицах только методом автопатрулирования обязали только алматинских гаишников.