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Экс-премьер Ахметов решил воспользоваться амнистией

Алтынай Сарсенбаева 7 минут назад Комментировать 0

Бывший премьер-министр страны Серик Ахметов подал прошение о сокращении тюремного наказания. Документ на днях должны передать судье. Вопрос будет решаться в течение месяца.

Осужденный Ахметов уже выплатил больше двух миллиардов тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. Суд Карагандинской области в этой связи даже сократил ему срок заключения — с десяти лет до восьми. На полное освобождение Серик Ахметов рассчитывать не может: его преступление считается тяжким. Но экс-премьер все равно решил воспользоваться амнистией к 25-летию независимости и через адвокатов просит сократить ему оставшийся срок на четверть – это около двух лет. Напомню, Серика Ахметова осудили в декабре 2015 за несколько коррупционных преступлений. Сократят ли ему срок наказания, станет известно в течение января.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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