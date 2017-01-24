Два аэропорта Карагандинской области признаны убыточными

В Казахстане признаны убыточными аэропорты Тараза, Талдыкоргана, Семея, Петропавловска, Жезказгана и Балхаша.

«Семь региональных аэропортов, а именно Семея, Тараза, Жезказгана, Талдыкоргана, Петропавловска и Балхаша, не достигают условного порогового уровня 100 тысяч посетителей в год, который позволил бы получать доход, способный покрывать хотя бы операционные затраты аэропорта», — сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау в ходе выездного заседания, посвященного вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации. — «В настоящее время они обслуживают от семи до 70 тысяч пассажиров в год. При этом эти аэропорты имеют социально значимый характер для развития региона и государства. Из государственного и местного бюджета субсидируются авиамаршруты в направлении Кокшетау, Петропавловска, Балхаша, Талдыкоргана и Семея».