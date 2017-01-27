Юрия Пака могут освободить досрочно

Учитель физики, осужденный на два года за ложный звонок о заложенной бомбе, подал прошение об амнистии.

Его жена, Ольга Пак, рассказала, что мужчина устроился помощником завхоза в тюремную школу, так как преподавать заключенным запрещено, передаёт корреспондент Пятого канала.

Сам мужчина на днях подал прошение об амнистии, и если суд его удовлетворит, то физик выйдет на свободу на пять месяцев раньше срока — в апреле 2018 года. Так же семья подала запрос на проведение фонографической экспертизы в одну из стран СНГ. Пак ждут результата со дня на день, и надеются опротестовать приговор в Верховном суде с результатами проверки на руках.

Издержки оперативных служб и расходы на экспертизы семья заключенного погасила полностью — собрать сумму около 300 тысяч тенге помогли друзья Юрия. Домочадцы болезненно переживает заключение отца и мужа, преподавательская деятельность которого скорее всего окажется под запретом после освобождения.