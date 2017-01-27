Дорога от Караганды до Темиртау будет построена до конца 2017 года

Участок дороги от Караганды до Темиртау будет построен и введен в эксплуатацию до конца 2017 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «НК КазАвтоЖол» Темирхан Мендыгалиев.

При этом он отметил, что для досрочного завершения проекта необходимо 3,8 миллиарда тенге.

«Это не дополнительные средства, деньги уже заложены в бюджете. Мы рассматриваем возможность введения данного участка досрочно на год раньше, то есть согласно проектно-сметной документации у нас было два года, а сейчас мы рассматриваем возможность завершения строительства дороги до конца 2017-го», — объяснил ситуацию Темирхан Мендыгалиев.

Новая трасса от Астаны до Караганды также будет введена в эксплуатацию уже к концу этого года.

«До Темиртау (от Астаны – Прим. автора), надо не путать, введем в эксплуатацию и обеспечим проезд, а участок Караганда — Темиртау рассматривается для досрочного завершения в течение одного года. Но если мы сейчас изыщем средства и доведем этот вопрос до подрядной организации, то постараемся ввести (в эксплуатацию – Прим. автора) уже в этом году», — добавил Мендыгалиев.

Необходимые для завершения проекта 3,8 миллиарда тенге будут изысканы при уточнении бюджета, заключил глава НК «КазАвтоЖол».