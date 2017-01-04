Десятки машин застряли на трассе Астана — Караганда

Трасса Караганда — Астана закрыта для всех типов автотранспортных средств из-за плохих погодных условий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор». Движение было перекрыто в 7.30 утра 4 января. На разных участках трассы в обе стороны образовались заторы из машин.

Как описывает происходящее один из водителей, стоящий в районе станции Баймырза, он выехал из Караганды в 6.00 утра и успел проехать только 20 километров. Потом автомобиль попал в пробку. Из-за плохой видимости водитель не смог оценить визуально, насколько растянулся затор.

«В сторону Астаны дорога закрыта. Некоторые умудрились обратно в Караганду уехать», — прокомментировал водитель.

Другой водитель, приславший в редакцию Tengrinews видео с места событий, стоит в пробке в районе объездной дороги вокруг поселка Осакаровка. Видимость здесь сильно ограничена из-за метели. По его словам, несколько километров трассы заметены 2-3-метровыми сугробами.

«Находимся на пути из Астаны в Караганду. В пробке стоят более 50 машин. Продвигаемся по 5 метров с 6.30-7.00 утра. Преодолели только пару сотен метров. Впереди белая пелена. Приехал один трактор и расчищает дорогу, но это долгий процесс», — передает застрявший на трассе казахстанец.

Водитель предполагает, что такие сугробы образовались только в этой части трассы, а дальше, через 2-3 километра поток машин начнет продвигаться быстрее.

«Здесь трассу новую построили без снегодержания. Видимо, не рассчитано по проекту. Этот кусочек постоянно на протяжении 2-3 километров в переметах, потому что находится в низине. Что встречное движение, что наше направление», — поделился водитель.

Напомним, по состоянию на 19.00 3 января 2017 года сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) на трассах в ряде регионов Казахстана вводятся ограничения для движения всех видов автотранспорта.