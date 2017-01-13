ЦУМ вновь «заминирован» в Караганде: 400 человек эвакуированы

10 часов утра в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в ЦУМе заложена бомба. К зданию торгового дома стянулись все экстренные службы. Из ЦУМа эвакуировали около 400 человек. Вокруг торгового дома выставили оцепление.

Больше часа саперы обыскивали все помещения торгового дома. Взрывное устройство обнаружено не было. В 11.10 оцепление было снято.

«По горячим следам сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего карагандинца. У него изъяли сотовый телефон, с которого был сделан звонок. Начато досудебное расследование по статье » Ложное сообщение об акте терроризма», — сообщают в пресс-службе ДВД области.

Полицейские Караганды обращаются к гражданам: «Прежде чем звонить, подумайте о последствиях»! Полицейские напоминают, что за ложное сообщение об акте терроризма им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Причина поступка «минера» пока еще неизвестна. Пресс-секретарь ДВД области сообщил, что мужчину только везут в отделение полиции.