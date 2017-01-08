ЦОНы будут работать и в воскресенье

Центры обслуживания населения будут принимать граждан Казахстана, желающих получить регистрацию, в выходной день, 8 января.

«Решение сделать 8 января рабочим днем принято совместно с министерством внутренних дел РК. Это сделано, в первую очередь, для удобства населения. Центры обслуживания населения Астаны и Алматы, а также областных центров будут работать с 9:00 до 15:00 для того, чтобы желающие могли пройти процедуру регистрации», — объяснил Данияр Еренчинов, председатель правления «Правительства для граждан».

Для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе необходимо иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины, которая составляет 10 процентов от размера МРП.

В Караганде будут работать три ЦОНа:

Отдел №1 г. Караганды, ул. Ержанова, 47/3

Отдел №4 г. Караганды, ул. Архитектурная, 8

Отдел №5 г. Караганды, 21 мкрн., 6/7.