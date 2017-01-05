Что подорожало в Казахстане за 2016 год

Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7 процента, передает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Инфляция в Республике Казахстан в 2016 году составила 8,5 процента. Цены на непродовольственные товары повысились на 9,5 процента, на платные услуги — на 6,1 процента.

С декабря 2015 года до декабря 2016 года повышение цен отмечено на: чай — на 38,9 процента, крупы — на 31,3 процента, яйца — на 20,3 процента, хлеб — на 17,2 процента, сахар — на 17 процентов, кондитерские изделия — на 16,6 процента, овощи переработанные и консервированные — на 15,8 процента.

Картофель подорожал на 15,6 процента, мясо птицы — на 13,8 процента, прохладительные напитки — на 13,2 процента, масло подсолнечное — на 11,8 процента, макаронные изделия — на 11,3 процента, фруктовые и овощные соки — на 10,7 процента, булочные и мучные изделия — на 10,6 процента.

Прирост цен на лекарства составил 17,7 процента. Существенно за год подорожало дизельное топливо — на 38,2 процента, сжиженный газ в баллонах — на 16,1 процента.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2 процента, холодную воду — на 12,2 процента, вывоз мусора — на 11 процентов, центральное отопление — на 8 процентов, горячую воду — на 7,8 процента, газ, транспортируемый по распределительным сетям, — на 7,5 процента, электроэнергию — на 6,1 процента.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 10,1 процента, пассажирского транспорта — на 7,2 процента, услуги ресторанов и гостиниц, страхования, правовые услуги подорожали на 7 процентов. Также отмечается повышение цен в области отдыха, развлечений и культуры, образования, парикмахерских и заведений личного обслуживания.