Цены на лекарства в Казахстане будут регулироваться законодательно

Об этом президент Нурсултан Назарбаев сообщил в своем Послании народу Казахстана, отмечая необходимость информатизации здравоохранения.

В своём выступлении глава страны отметил, что система обязательного социального медицинского страхования начнет внедряться с 1 июля этого года. Предполагается, что базироваться система будет на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Мировая практика подтверждает эффективность подобной системы, и теперь ей предстоит прижиться в Казахстане.

«Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу. Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства»¸- добавил Лидер нации.

Участникам системы медстрахования будет предоставлен широкий спектр медицинских услуг. Государство будет поддерживать социально уязвимые слои населения, отметил Президент Республики в своем обращении.