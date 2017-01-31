Санаторий Жосалы
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Цены на лекарства в Казахстане будут регулироваться законодательно

Сабина 1 час назад Комментировать 5

Об этом президент Нурсултан Назарбаев сообщил в своем Послании народу Казахстана, отмечая необходимость информатизации здравоохранения.

В своём выступлении глава страны отметил, что система обязательного социального медицинского страхования начнет внедряться с 1 июля этого года. Предполагается, что базироваться система будет на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Мировая практика подтверждает эффективность подобной системы, и теперь ей предстоит прижиться в Казахстане.

«Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу. Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства»¸- добавил Лидер нации.

Участникам системы медстрахования будет предоставлен широкий спектр медицинских услуг. Государство будет поддерживать социально уязвимые слои населения, отметил Президент Республики в своем обращении.

 

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Автор: Сабина

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