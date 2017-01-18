Бывший сотрудник органов внутренних дел уходил от погони в Караганде

Экс-сотрудник органов внутренних дел, пребывавший в нетрезвом состоянии, врезался в патрульную машину, когда пытался скрыться от полицейских, передает Tengrinews.

Очевидец заметил на проспекте Шахтеров автомобиль Opel Astra, который ехал не замечал красный сигнал светофора и игнорировал другие дорожные знаки.

Подозрительная машина едва не сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе, после чего очевидец сообщил о нарушителе в полицию.

Своим долгом сознательный карагандинец посчитал помочь полицейским и начал самостоятельно преследовать авто нарушителя. По его словам, нетрезвый водитель вел себя очень нагло. Когда же патрульная машина нагнала сзади нарушителя, владелец Opel Astra резко сдал назад и протаранил полицейских, после чего попытался скрыться. В результате погони был задет ещё один автомобиль.

Полицейским в конце концов беглеца удалось задержать. При задержании нарушитель заявил, что он сам сотрудник органов внутренних дел.

В пресс-службе ДВД области сообщили, что водитель действительно ранее был сотрудником органов внутренних дел, но в момент задержания он уже там не работал, так как был уволен в начале текущего года.

-Задержанный привлечен к административной ответственности по статье 608−610 Кодекса об административных правонарушениях, то есть, «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, — пояснил Бакытжан Кудияров, руководитель пресс-службы ДВД области.