Бой Головкин — Сондерс планируется в Казахстане

Твиттер-аккаунт Boxing Legends TV, обозревающий профессиональный бокс и базирующийся в Великобритании, сообщил о возможном поединке Геннадия Головкина и Билли Джо Сондерса летом 2017-го года в Казахстане, пишет Sports.kz

«Бой Билли Джо Сондерса против Геннадия Головкина намечен в Казахстане на лето!», — говорится в сообщении.

Один из пользователей задал вопрос, почему о бое сообщается уже сейчас, когда GGG еще не провел поединка с Дэниэлом Джейкобсом, на что получил ответ:

«Думаю, они анонсируют, что он [Сондерс] будет драться с победителем боя Головкин — Джейкобс. Но все условия (деньги, место проведения и т.д.) уже утверждены, согласно Билли Джо».

В случае, если информация окажется правдой, вероятнее всего бой состоится в Астане в рамках ЭКСПО-2017.