Без света, тепла и воды оставила жителей Жезказгана авария на ТЭЦ

Вечером 9 января во многих частях города отключилась электроэнергия, а вслед за ней пропали отопление и вода.

Авария на ТЭЦ оставила несколько районов города без благ цивилизации. В социальной сети ВКонтакте в популярной группе «Это Жез!» жители города организовали перекличку по районам, у кого чего в домах нет.

Как сообщают жезказганцы, сначала практически по всему городу отключилось электричество, позже свет дали, а вода и отопление появились не у всех. На улице Холмецкого и Желтоксан нет отопления, сообщали одни, а в домах по улицам Мира, Некрасова, Момышулы нет воды.

В городском акимате сообщили, что 9 января в 17:05 на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» произошёл обрыв шлейфа, в результате генерация упала со 140 МВт до 0 МВт.

«Зафиксировано частичное отключение энергоснабжения по городу. Начаты ремонтные работы, подано напряжение на хоз-питьевое водоснабжение, включены три сетевых насоса на тепловых сетях, котёл №6 в растопке. Электроснабжение города полностью восстановлено. Теплоснабжение потребителей обеспечивается с пониженными параметрами. Ситуация находится на контроле», – говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Серьёзная авария на ТЭЦ-2 произошла накануне Нового года Темиртау – один из котлов вышел из строя. В результате полгорода осталось без теплоснабжения. Но 30 декабря последствия аварии ликвидировали. Заместитель акима Карагандинской области Андрей Ляпунов лично проверил температуру в квартирах горожан.