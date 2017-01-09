Бешпармак на «Дакаре»

Команда Astana Motorsports традиционно приготовила бешбармак на «Дакаре».

Astana Motorsports неизменно приглашает всех участников «Дакара» отобедать национальными казахскими блюдами в день отдыха. Чаще всего готовят бешбармак — Аргентина, Чили, Боливия — везде, где проходит экстремальный ралли-рейд. В этом году традиция неизменно соблюдена. Пилот и капитан «Астаны» Артур Ардавичус вспоминает об истоках этой гостеприимной кулинарной идеи.

— Традиционно с 2011 года каждый «Дакар» в день отдыха мы готовим для всех. В первый раз мы организовали дастархан в Аргентине. Марат Абыкаев, Жанат Жалибетов и Айбек Омуралиев, — надеюсь, вы помните это. Спасибо вам, ребята, за тот старт! Мы продолжаем соблюдать эту великолепную традицию. Каждый год больше мяса и гостей! — комментирует Артур Ардавичус.

Денис Березовский в этом году стоял у кастрюль, а вместе команда закупала необходимые ингредиенты в Ла-Пас — столице Боливии, где весь дакаровский караван «отмечает» день отдыха.

— Всего двадцать килограммов мяса, включая казы, которые нам удалось «протащить» через границу, когда мы прилетели в Парагвай. Казы были приобретены в Шымкенте. Баранина закуплена в Ла-Пас. Морковка, лук — также местные. Известная проблема в Латинской Америке с сочнями для бешбармака. Приходится обходиться сочнями для лазаньи. Везти из Казахстана — не вариант, покрошатся в багаже, — рассказывает пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

На бивуаке уже осведомлены, что ежегодно в обеденное время дня отдыха на «Дакаре» все собираются у команды Astana Motorsports. Особого приглашения никто не получает — это традиция, и все знают, куда идти. А идти нужно на запах свежесваренного мяса и бульона с луком. В этот раз гостями бивуака «Астаны» стала и съемочная группа France TV.

Еще несколько лет назад члены команды отвечали на расспросы — а что тут в тарелке? Сегодня же, даже французы, нахваливая бешбармак, на вопрос — а вы знаете, что кушаете, — отвечают: «Oui, oui, — viande de cheval» (Прим. Да, да, — это мясо конины).

После сытного обеда спортсмены возвращаются по своим командам, — впереди седьмой, марафонский этап по маршруту Ла-Пас — Уюни (Боливия), который был немного сокращен из-за ухудшающихся погодных условий. Спортсменам предстоит проехать 644 км лиазона и 160 км спецучастка.

Марафонский этап подразумевает серьезные ограничения. Командам полностью запрещено использовать техническую поддержку на бивуаке в Уюни. Организаторы строго проследят, чтобы все экипажи технической помощи проследовали по направлению бивуака в Тупису (Боливия), то есть, сервис уезжает в противоположную сторону. И это означает, что в Уюни гонщики будут ремонтировать свои автомобили самостоятельно. На этом этапе важна особая техника — ехать быстро, но аккуратно, чтобы не повредить автомобиль и постараться обойтись без серьезного ремонта. Ведь не каждый пилот и штурман — хороший механик. Хватит ли навыков? В этом вся интрига.