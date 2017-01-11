Авиакомпания «Atlas Global» начнет летать из Караганды в Стамбул

Вылеты будут совершаться два раза в неделю.

На своей странице в Facebook директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали заявил, что с 15 марта авиакомпания Atlas Global начнет осуществлять регулярные рейсы из Караганды в Стамбул, передает Today.kz.

Стало известно, что самолеты будут курсировать два раза в неделю.

«Самолеты авиакомпании Atlas Global начнут летать с Караганды в Стамбул. По информации представителя авиакомпании Atlas Global в Казахстане Marzhan Mustafina, с 15 марта 2017 года с Караганды в Стамбул два раза в неделю (четверг, воскресенье) будут летать регулярные рейсы данной авиакомпании», — написал Марат Игали.

Отметим, что из карагандинского аэропорта «Сары-Арка» осуществляются перевозки как на внутренних, так и на международных воздушных линиях в города Казахстана, России, Германии, Турции авиакомпаниями «Эйр Астана», «Тулпар Авиа Сервис» (Казахстан), «Россия», «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» (Россия), «Turkish Airlines» (Турция) и другими.