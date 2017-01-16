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Аккаунты Минздрава в Instagram являются фейком

Сабина 1 час назад Комментировать 2

Об этом предупреждают граждан пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Несколько аккаунтов под названием «Министерство здравоохранения Казахстана» созданы в социальной сети Instagram неизвестными лицами и не имеют отношения к настоящему МЗСР.

Пресс-служба напоминает, что любая информация, размещенная на псевдо-страничках не является официальной позицией Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

На сегодняшний день Министерство здравоохранения РК не имеет официальной страницы в указанной социальной сети. МЗСР РК будет направлено письмо в Министерство информации и коммуникаций РК для принятия соответствующих мер с связи с произошедшим.

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Автор: Сабина

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