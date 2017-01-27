Акимат Карагандинской области пояснил, для каких услуг не надо предоставлять регистрацию

Акимат обратился к жителям Карагандинской области с объявлением перечня госуслуг, не требующих предъявления регистрации по месту жительства.

К ним относятся:

1) Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет;

2) Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов;

3) Назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков: утраты трудоспособности; потери кормильца; потери работы; потери дохода в связи с беременностью и родами; потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;

4) Назначение государственной адресной социальной помощи;

5) Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, по приобретению топлива;

6) Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений;

7) Назначение жилищной помощи;

8) Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

9) Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов.