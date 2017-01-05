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Аким Шахтинска назвал сроки, когда жители обрушившегося дома вернутся в свои квартиры

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 4

В обрушившемся доме в Шахане будет установлена модульная котельная, передает Tengrinews.kz. Об этом на встрече с депутатами Мажилиса заявил аким Шахтинска Сержан Аймаков.

По словам акима Шахтинска Сержана Аймакова, в Шахане 19 пятиэтажных домов отапливаются системой АСО, из них в подвалах 14 домов стоят котельные.

«Кардинально эту проблему можно решить только строительством новой централизованной котельной . На сегодняшний день проектно-сметная документация готова. Цена вопроса — 2 миллиарда 800 миллионов тенге, почти три миллиарда», — добавил Сержан Аймаков.

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан близ города Шахтинска Карагандинской области вечером 1 января. В результате обрушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малолетние дети.

После трагедии в поселке Шахан прокуратура Восточно-Казахстанской области собирается провести проверку соблюдения норм промышленной безопасности в котельных востока страны.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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