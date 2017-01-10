Аким Карагандинской области отчитался о восстановлении дома в Шахане после взрыва

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков заявил о восстановлении жилого многоквартирного дома в Шахане, подъезд которого сильно пострадал от взрыва котла, сообщает МИА «Казинформ».

Специализированная организация выдала заключение, что три подъезда этого дома пригодны к дальнейшей эксплуатации. Техническое состояние левого крыла разрушенного четвертого подъезда было оценено, как «ограниченно работоспособно и подлежит восстановлению», состояние правого крыла оценено, как аварийное и требующее демонтажа. Разбор завалов на сегодняшний день завершен. Проводится демонтаж свисающей конструкции четвертого подъезда. Сегодня мы первый этаж завершаем, остаются только подвальные помещения. И после этого перейдем к строительным работам с укреплением этого подъезда. Из 13 квартир этого подъезда, владельцам четырех квартир будет предоставлено жилье. Оставшиеся квартиры после ремонта и восстановления будут предложены жильцам для заселения обратно», — проинформировал аким.

«Что касается восстановления системы тепло- и водоснабжения, вне дома установлена модульная котельная, запуск теплоснабжения осуществили 7 января. Жильцы трех подъездов заселились обратно в свои квартиры», — рассказал Нурмухамбет Абдибеков.

«К сожалению, имеем девять погибших. С 4 по 6 января мы провели все мероприятия связанные с похоронами и панихидой по погибшим гражданам, два человека находятся с различными травмами в клинике травматологии. Состояние стабильное, удовлетворительное, с положительной динамикой», — пояснил глава региона.

Он проинформировал, что 4 января был открыт частный благотворительный фонд помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС в поселке Шахан, средства которого направляются на оказание материальной помощи пострадавшим. На сегодняшний день выплачена материальная помощь в размере 9 млн тенге семьям погибших, а также двум пострадавшим на лечение. Один человек определяется, как правопреемник. После этого будет выплачена материальная помощь.

«Создана комиссия по расследованию причин возникновения ЧС, департаментов внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводятся соответствующие следственные мероприятия. Все вышеуказанные мероприятия проводятся в рамках утвержденного областного плана по ликвидации ЧС в поселке Шахан», — заверил аким.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасателиизвлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официальносписок жертвпредоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.