600 казахстанцев заражены гриппом АH3N2

Как передает 31 канал, 600 граждан РК заражены гриппом АH3N2. Последний раз этим вирусом граждане Казахстана болели в 60-х годах прошлого века.

Врачи подтвердили, что ситуация с гриппом и ОРВИ в Костанайской области непростая: количество обращений и вызовов врачей на дом увеличилось в разы, и даже введен масочный режим.

По данным ВОЗ, Гонконгский гриппгрипп — АH3N2 — был впервые зарегистрирован в конце 60-х годов прошлого века в Гонконге. Умеренная пандемия гонконгского гриппа в мире была зарегистрирована в конце 60-ых годов. В 70-х годах в США от вируса этого гриппа погибли более 33 тысяч человек.

Как любой другой штамм, АH3N2 может осложниться бактериальной пневмонией, менингитом, отитом,а так же поражением сердечной мышцы.

По материалам newtimes.kz, грипп регистрируют достаточно редко, нежели ОРВИ. Так, в этом году из 280 тысяч заразившихся казахстанцев лабораторно грипп подтвержден только у 1 100 человек. Паниковать по этому поводу врачи не советуют — штамм хорошо изучен, и выработана методика лечения противовирусными препаратами.

Гонконгский грипп в этом году считается сезонным. Его продвижение врачи прогнозировали еще до начала эпидсезона, поэтому настоятельно советовали сделать прививку от гриппа. Сейчас делать вакцины не имеет смысла, поэтому казахстанцам, не успевшим сделать прививку, врачи советуют избегать мест массового скопления людей, использовать маски и оксолиновую мазь. Кроме того часто мыть руки с мылом.