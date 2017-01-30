30-летний мужчин пропал в Балхаше

12 января в городе Балхаш таинственно пропал Ержан Нуркеев. Полиция занимается поисками пропавшего, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Ержан Нуркеев — уроженец города Сатпаев Карагандинской области. 30-летний мужчина в последние годы работал водителем-дальнобойщиком.

Когда 15 января Айгуль Бахтаевой — матери пропавшего — позвонил начальник сына и сообщил о его пропаже, мать сразу же забила тревогу.

Она обратилась в местный отдел полиции с заявлением о пропаже сына. Поехав в Балхаш, женщина встретилась со знакомым сына, у которого Ержан оставил грузовик, и начала самостоятельные поиски.

«Знакомый Ержана — это отец его работодателя, он живет в частном доме. Ержан иногда оставлял грузовик у него во дворе, когда был в Балхаше. 12 января, по словам этого знакомого, Ержан оставил у него машину и попросил вызвать для него такси. Сын собирался переночевать у родственника, который живет на 17-м квартале. После этого его никто не видел», — рассказала мать пропавшего.

Начальник Ержана сообщил, что тоже подал заявление в полицию Балхаша о пропаже водителя. Известно, что мужчина забрал с собой документы на грузовик, ключи от него, а также сумму денег в размере 150 тысяч тенге. Однако в службе такси, которую вызвал знакомый Ержана, рассказали, что с такого адреса им вызов не поступал.

«Мне в такси сказали, что вызова с такого адреса у них не было. А вот владелец дома, где Ержан оставил машину, утверждает, что к ним приезжала автомашина марки Toyota. Я уже не знаю, что и думать. Если кто-нибудь видел моего сына или знает что-либо о нем, просьба, сообщите мне по номерам 8777 9494087 или 8707 9494087», — добавила Айгуль Бахтаева.

В пресс-службе ДВД области прокомментировать ситуацию обещали позже.