26 января будет перекрыта часть дорог в Караганде

26 января огонь зимней Универсиады пронесут по улицам Шахтёрской столицы, в связи с чем будут перекрыто движение по некоторым автодорогам.



Своей путь факелоносцы начнут со стадиона «Шахтер», откуда двинутся через город к конечному пункту — ледовому дворцу «Караганды Арена». В связи с этим событием часть проспекта Бухар Жырау от стадиона до дворца спорта имени Нуркена Абдирова будет перекрыта. Проезд будет закрыт с 11:30 до 13:00, а с 14:00 до 16:00 будет перекрыто движение по проспекту Бухар Жырау от дворца спорта до «Караганды Арена».

Сотрудники акимата приносят карагандинцам и гостям города свои извинения за доставленные неудобства.