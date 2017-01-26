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26 января будет перекрыта часть дорог в Караганде

Сабина 1 час назад Комментировать 9

26 января огонь зимней Универсиады пронесут по улицам Шахтёрской столицы, в связи с чем будут перекрыто движение по некоторым автодорогам.

Своей путь факелоносцы начнут со стадиона «Шахтер», откуда двинутся через город к конечному пункту — ледовому дворцу «Караганды Арена». В связи с этим событием часть проспекта Бухар Жырау от стадиона до дворца спорта имени Нуркена Абдирова будет перекрыта. Проезд будет закрыт с 11:30 до 13:00, а с 14:00 до 16:00 будет перекрыто движение по проспекту Бухар Жырау от дворца спорта до «Караганды Арена».
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Сотрудники акимата приносят карагандинцам и гостям города свои извинения за доставленные неудобства.

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Автор: Сабина

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