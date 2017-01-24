24 января мемориальная выставка карагандинских художников открылась в Караганде

24 января мемориальная выставка карагандинских художников Марата Джунусова и Амангельды Бексултанова открылась в Караганде.

Марата Джунусов и Амангельды Бексултанов были друзьями и коллегами, имевшими общие интересы.

Марат Джунусов окончил Алматинское художественное училище и Ленинградскую академию художеств им. Репина, а после окончания два года преподавал в родном училище. В Караганду творец переехал по приглашению, и на протяжении своей творческой деятельности Марат Джунусов много путешествовал, общался с разными творческими людьми, которые давали ему полную картину бьющейся вокруг жизни. Это свое внутреннее восприятие окружающего мира художник воплощал в своих полотнах. Из-под его кисти появились пейзажи городов Средней Азии, Казахстана, Польши, Франции, Германии и Литвы.

Коллега Марат — Амангельды Бексултанов — десять лет жил и работал в Джезказгане после окончания Алматинского художественного училища. В Караганду художник приехал позже. Амангельды начинал с оформления интерьеров, праздничных плакатов и одновременно работал над созданием скульптуры малых форм, воссоздавая свои душевные переживания. Творец изучал керамические традиции Литвы и много времени посвящал созданию станковых скульптур, ярким примером которых являются «Баянаул», «Буранный полустанок» и«Иртыш». В 2005 году скульптор создает «Эквилибриста» — скульптуру для фонтана на цирковой площади. Последней работой Бексултанова стало «Семейное фото». В этом творении он воплотил трепетные воспоминания о детстве и домашнем очаге.

Познакомиться с экспозицией карагандинцы и гости города смогут до 1 февраля.

Вход — 150 тенге.