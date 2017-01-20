Гоночная команда из Казахстана вернулась с медалями

Гоночная команда «Астана», преодолев 9 тысяч километров, вернулась на родные просторы после нелегкого ралли «Дакар».

Пилоты привезли домой завоеванные наград, передает корреспондент канала «МИР 24».

Спортсменам пришлось пережить самые трудные две недели в жизни только чтобы привезти заслуженную бронзу на родину.

Минувший «Дакар» преподнес немало сюрпризов: казахстанцам пришлось целы пять дней провести на высоте четырёх тысяч метров, пробираться через засуху и болота, но все же доехать до конца и не сойти с дистанции,что оказалось трудно как никогда.

Погодные условия внесли определенные коррективы в планы гонщиков, и многие потенциальные лидеры остались далеко внизу турнирной таблицы. Всего стартовали почти 100 машин. Финишировать удалось лишь половине из них.

Не обошлось и без поломок легковой машины казахстанской команды — электроника подвела. У грузового экипажа под управлением Артура Ардавичуса сломалась турбина. Приятные воспоминания, конечно, тоже остались. Казахстанская команда в день отдыха угостила всех желающих бешбармаком.