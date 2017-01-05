Волонтеры призывают карагандинцев спасти больного котенка

Волонтеры Караганды призывают неравнодушных помочь больному котенку.

В группе социальной сети «Вконтакте» волонтеры опубликовали пост с призывом о помощи больному коту, у которого диагностировали кальцивироз (прим.ред. широко распространенное инфекционное заболевание кошек).

«Котёнок Лёлик борется и обязательно должен победить!! Он был очень жизнерадостным, ласковым и общительным. Болезнь подкралась незаметно, когда её совсем не ждут. Перед самым Новым Годом он просто отказался от еды и слёг Помимо него, дома ещё несколько взрослых кошек.. но симптомы пока только у Лёльки.

За приём в клинике и проведение анализов частично расплатились, остались должны 3560тг. А вот лекарства приобретаем в долг, около 8000тг.

Мы очень просим помочь нам с оплатой. Пока на нас долг, мы не сможем помочь другим. У каждого долга свой срок..

Необходимые препараты приобретались в вет.аптеке Лаки Дог, мкр. Степной 3, д. 3, за супермаркетом Корзина. Долг записан на группу Дари Добро.

В клинике долг записан на волонтёра Любовь Масловскую, подопечный — котёнок Лёлик«, — пишут волонтеры.

Если вы желаете начать новый год с доброго дела, то можете помочь этому коту по следующим реквизитам:

Киви кошелёк: 87078660119 (с пометкой Лёлику).

Номера подотчётных волонтёров: 8 705 314 15 04 — Люба, 8 777 073 68 09 — Наталья.