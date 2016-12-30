Жительница Темиртау 12 лет получала пенсию в двух государствах

Пожилая женщина не знала, что в Казахстане запрещено иметь двойное гражданство и сразу же полностью вернула незаконно полученные деньги.

Пенсионерка из Темиртау с 2002 года получала пенсию и в Казахстане, и в России. Пожилой женщине пришлось вернуть сумму, набежавшую за эти годы, и заплатить немалый штраф, пишет газета «Наша ярмарка».

«Ошибку нужно искать в архивных документах начала 2000 годов, – сказал старший инспектор миграционной полиции Темиртау Арыстан Абилов. – В то время у нас ещё не было электронных носителей информации. Анкеты, заявления – всё это заполнялось в бумажных вариантах, которые затем переправлялись в нужные ведомства. Думаю, российская сторона просто не сделала так называемую выгрузку документов о получении нового гражданства нашей бывшей подданной».

Как гражданка двух государств женщина 12 лет получала пенсию по возрасту и в Казахстане, и в России.

В миграционной полиции просили журналистов не «кошмарить» бабушку.

«Она человек старой закалки, честная труженица, переживает очень, призналась, что понятия не имела, что двойное гражданство у нас запрещено, и что от одной пенсии она должна была отказаться. Мы поверили, – говорит Арыстан Абилов. – Тем более женщина сразу же вернула одну из незаконно перечисляемых ей пенсий, причем целиком, говорит, откладывала на похороны, не тратила. И штраф уже оплатила».

С 2002 года бабушка незаконно получила более семи миллионов тенге. Эту сумму, бережно хранимую на «чёрный» день, а также штраф в размере 400 тысяч тенге, пенсионерке пришлось выплатить, несмотря на раскаяние.

В октябре этого года прокуратура Жамбылской области выявила 75 кыргызстанцев, имевших двойное гражданство. Некоторые умудрились получить паспорта трёх стран. Эти люди незаконно получали пенсии и пособия в Казахстане.