Жительница Карагандинской области решила заминировать шахту из-за зарплаты

В акимат города Сарань поступило сообщение о якобы подготовке теракта на шахте имени Кузембаева. Данную информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили представители угольного департамента АО «АрселорМиталл Темиртау».

Как сообщается, 14 декабря в 17.35 в акимат города Сарань позвонила женщина и сообщила о заложенном взрывном устройстве на шахте имени Кузембаева. На место сразу выехали специалисты: были осмотрены все здания и сооружения на указанном объекте, но признаков, свидетельствующих об установлении взрывного устройства и их компонентов, выявлено не было.

«Женщина позвонила в состоянии алкогольного опьянения. Это чувствовалось даже по телефону. Не представилась, она лишь сказала, что работникам подрядной организации, работающей на шахте имени Кузембаева, не выдают заработную плату. И если ситуация не изменится в самое ближайшее время, то на шахте произойдет теракт», — рассказали в акимате города Сарани.

Об этом звонке сразу доложили акиму Сарани и его заместителям. Они-то, в свою очередь, связались с городским УВД, которые выехали на место предполагаемого ЧП. Однако там уже работали представители других экстренных служб. Однако факт не подтвердился. Ничего обнаружено не было.

«Факт зарегистрирован в УВД города Сарани, но этим делом занимаются. Звонившая женщина живет с гражданским мужем, работающим в этой подрядной организации. Сейчас женщина находится в декретном отпуске. Во время анонимного звонка она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее вычислили в течение 15 минут, потому не пришлось приостанавливать работу шахты и эвакуировать рабочих», — сообщили представители угольного департамента АО «АрселорМиталл Темиртау».

В пресс-службе ДВД Карагандинской области пообещали прокомментировать данный случай в ближайшее время.