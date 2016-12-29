За распространение сибирской язвы в Карагандинской области осужден ветврач

Суд № 2 Шетского района Карагандинской области признал ветврача виновным в нарушении ветеринарных правил, повлекшем распространение сибирской язвы в регионе, сообщает Today.kz.

Во время процесса установлено, что 62-летний ветеринарный врач коммунального государственного предприятия «Ветеринарная станция Шетского района» не приехал в село Еркiндiк после звонка местного жителя с сообщением о больной корове.

«К сельчанину приехал ветеринарный фельдшер, являющийся подчиненным ветврача. Он лишь визуально осмотрел корову и сообщил сельчанину, что скотина съела металлический предмет, предположительно гвоздь. И посоветовал отправить корову на забой, поскольку она может погибнуть», — сообщили в районном суде.

Фельдшер доложил о вызове ветврачу, который не сделал подчиненному замечание по поводу визуального осмотра коровы. Сам ветеринар также не стал принимать действия по комплексному осмотру коровы: не взял анализы и не отправил их на изучение в лабораторию.

В результате этих действий одиннадцать человек, принимавшие участие в забое и контактировавшие с сырым мясом коровы, заболели сибирской язвой. Двое из них скончались.

«Ветеринарный врач предстал перед судом по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РК «Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями». Свою вину подсудимый признал полностью. Судья Кайырден Алькеев признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Но тут же применил в отношении осужденного норму закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК», и освободил от отбывания наказания», — заключили в пресс-службе суда.

Между тем, в отношении фельдшера ведется досудебное расследование по аналогичной статье.

Напомним, в Карагандинской области вспашка сибирской язвы была зафиксирована 18 июня. 22 июня в селе Еркiндiк Шетского района был объявлен режим ЧС. В эпицентре заражения в радиусе 50 километров был ограничен доступ автотранспорта, а также перемещение товаров животного происхождения. Число госпитализированных с подозрением на сибирскую язву достигло 11, двое из которых скончались.