Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ» сообщает о том, что восстановлено движение поездов в Карагандинской области.

«27 декабря, в 23 часа 00 минут движение поездов по станции Бабатай на участке Караганды — Астана восстановлено. Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» продолжает расследование причин схода», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что 27 декабря в 17 часов 15 минут на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги был допущен сход электровоза и 12 грузовых вагонов. В связи с чем было остановлено движение поездов.

В соцсетях появились сообщения пассажиров, ожидающих свои рейсы на железнодорожном вокзале Астаны. Люди жалуются на хаос и отсутствие информации. Многие связывают многочасовую задержку рейсов со сходом грузового поезда в Карагандинской области.