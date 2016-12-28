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Восстановлено движение поездов в Карагандинской области

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 7

Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ» сообщает о том, что восстановлено движение поездов в Карагандинской области.

«27 декабря, в 23 часа 00 минут движение поездов по станции Бабатай на участке Караганды — Астана восстановлено. Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» продолжает расследование причин схода», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что 27 декабря в 17 часов 15 минут на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги был допущен сход электровоза и 12 грузовых вагонов. В связи с чем было остановлено движение поездов.

В соцсетях появились сообщения пассажиров, ожидающих свои рейсы на железнодорожном вокзале Астаны. Люди жалуются на хаос и отсутствие информации. Многие связывают многочасовую задержку рейсов со сходом грузового поезда в Карагандинской области.

 

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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