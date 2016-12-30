Военная прокуратура проводит расследование по факту подлога в детсадах Караганды

По данным надзорного органа, в дошкольные учреждения зачисляли детей фиктивных военнослужащих.

Военная прокуратура ведет досудебное расследование по факту зачисления в дошкольные учреждения образования Караганды детей фиктивных военнослужащих. В ходе следствия будет допрошен ряд должностных лиц отдела городского образования, передает Today.kz.

Как сообщил заместитель прокурора Казыбекбийского района Караганды Азат Жылбаев, досудебное производство ведется по факту подлога официальных документов.

«Все обстоятельства происхождения фиктивных документов будут устанавливаться. Прокуратура по итогам проверки внесла в адрес акима Караганды представление об устранении нарушений законности. Согласно ответа акима города, среди сотрудников отдела образования проведена беседа о недопущении подобных нарушений впредь. При этом руководитель отдела образования не привлечен к дисциплинарной ответственности. На заведующего сектором наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сообщил Жылбаев.

Дети, незаконно зачисленные в детские сады по подложным документам, отчислены и поставлены в очередь на общих основаниях.

Их родителями оказались вовсе не сотрудники министерства обороны, а госслужащие и работники сферы МСБ.

В настоящий момент военная прокуратура назначила судебно-техническую экспертизу справок якобы с места несения службы липовых военных для установления подлинности или подделки бланков и печатей. Также будут допрошены сотрудники отделов кадров войсковых частей, откуда были якобы выданы эти бланки.

В настоящее время в Караганде очереди в детский сад ждут 2149 малышей.

Ранее сообщалось, что прокуроры Караганды уличили сотрудников ГУ «Отдел образования» в зачислении детей вне очереди по подложным документам. Родители принесли в отдел образования документы о том, что они являются военнослужащими — этот статус дает основание получать места для детей в дошкольных учреждениях вне очереди.

Сотрудники надзорного органа обнаружили шесть фактов предоставления подложных документов, выяснив, что родители военнослужащими никогда не были.