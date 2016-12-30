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В январе казахстанцы отдохнут 11 дней

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 3

11 выходных дней ожидает жителей Казахстана в январе 2017 года. Небольшая «прибавка» к отдыху возникнет благодаря двум праздникам — Новому году и Рождеству, сообщает YK-news.kz.

Год начнется с трех дней отдыха подряд (с 1 по 3 января включительно), хотя официальными праздничными днями на Новый год являются 1 и 2 января. Дело в том, что первый день 2017 года выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на вторник 3 января.

На Рождество, 7 января, казахстанцы тоже отдохнут. Этот день в 2017 году выпадает на субботу. Однако он не является государственным праздником. Соответственно, при наложении выходных переноситься на рабочий день праздник не будет. В этом случае дополнительный выходной получат только казахстанцы с шестидневной рабочей неделей.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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