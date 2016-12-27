В Карагндинской области прошло ОПМ «Пьяный водитель»

23 по 25 декабря на территории области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». В эти несколько дней полицейские были особенного внимательны к водителям. И, конечно же, штрафовали не только нетрезвых автолюбителей. Нашему корреспонденту удалось «подежурить» в составе патрульной группы.

Всего полицейские по области зафиксировали 1418 нарушений правил дорожного движения. Из них 41 водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 215 водителей ехали непристегнутыми, 112 водителей разговаривали по телефону, 84 человека превысили скорость. Также правила дорожного движения нарушали и пешеходы. Оштрафовали 165 человек.

«К сожалению, многие водители ведут себя очень неуважительно по отношению к сотрудникам полиции. Очень часто можно услышать, что мы не имеем права останавливать транспортные средства без причины, однако, как тогда мы выявить, что водитель в нетрезвом состоянии? Ведь пьяный водитель зачастую отдает себе отчет, и едет намного аккуратнее, чем иной трезвый водитель. По этой причине, мы останавливаем машины, которые ничего не нарушили, но если всё в порядке, мы тут же извиняемся и отпускаем. Но, мы хотим, чтобы все понимали, что мы несем службу, и на наших плечах лежит ответственность за безопасность дорожного движения.» — сказал сотрудник полиции.

Участие в ОПМ приняли участие более 700 сотрудников полиции. Полицейские напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет за собой лишение прав сроком на три года.