В новом году в Казахстане могут вырасти цены на бензин

Подорожает, скорее всего, самая ходовая марка АИ-92, сообщает 31 канал. Рост розничной цены связывают с повышением стоимости топлива в России.

Возможное подорожание бензина в правительстве не подтверждают, но и не отрицают. По словам Каната Бозумбаева, сейчас в России проходит реформа в сфере недропользования и нефтяной отрасли. Всю тяжесть налоговой нагрузки должны перераспределить с добычи на реализацию, в том числе экспорт. Ожидается, что изменят размер пошлин. Если это произойдет, то цена на импортный бензин, скорее всего, вырастет, а вслед за ним подорожает и отечественное топливо.

КАНАТ БОЗУМБАЕВ, министр энергетики РК:

— 92-й бензин от 133 до 139 в разных регионах, и дизельное топливо где-то 127-130 тенге. В этом промежутке.