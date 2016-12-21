В Караганде во время пожара эвакуировали четырех человек

20 декабря в 19 часов 17 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Пассажирская, 16. По прибытию на место происшествия, возгорание было обнаружено во втором подъезде двухэтажного дома.

Горение произошло на площади 10 м. кв. деревянного лестничного марша между 1-м и 2-м этажом, деревянной площадки на 2-м этаже и подъездной стены на 1-м этаже между квартирами 5 и 6.

Принятыми мерами в 20 часов 15 минут пожар был локализован и в 20 часов 30 минут был ликвидирован.

Как сообщили в Департаменте ЧС, в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 25 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

В результате пожара было спасено 4 человека, один из них ребенок. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.