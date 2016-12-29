В Караганде прошел новогодний концерт для детей (ФОТООТЧЕТ)

Телеканал «Новое телевидение» поздравил в Караганде своих маленьких зрителей с Новым годом!
Сегодня, 29 декабря, в студии телеканала «Новое телевидение» прошел большой новогодний концерт для детей!
Телеканал «Новое телевидение» поздравил в Караганде своих маленьких зрителей с Новым годом!
Сегодня, 29 декабря, в студии телеканала «Новое телевидение» прошел большой новогодний концерт для детей!
Теги"Новый год" 2017 главное Казахстан караганда Карагандинская область концерт для детей новости Караганды Новый год утренник
Наибольшей популярностью в 2016 году традиционно пользовались направления Алматы и Астана.