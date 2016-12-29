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В Караганде прошел новогодний концерт для детей (ФОТООТЧЕТ)

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 16

Телеканал «Новое телевидение» поздравил в Караганде своих маленьких зрителей с Новым годом!

Сегодня, 29 декабря, в студии телеканала «Новое телевидение» прошел большой новогодний концерт для детей!

По традиции, все детишки получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки
По традиции все детишки получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки
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Интересно, что же там внутри?..
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И самой маленькой гостье вручили подарок! Аише — 8 месяцев
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Ведущие реалити-шоу Никита Денисов и Валентина Максимовская тоже погрузились в детство
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Всем интересно потрогать елочку и сфотографироваться на ее фоне!
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Красочный символ года посетил наш концерт

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Автор: Мурат Мусин

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