В Караганде прошел новогодний концерт для детей (ФОТООТЧЕТ)

Телеканал «Новое телевидение» поздравил в Караганде своих маленьких зрителей с Новым годом!

Сегодня, 29 декабря, в студии телеканала «Новое телевидение» прошел большой новогодний концерт для детей!