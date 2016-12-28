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В Караганде пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 1

В канун Нового года в Караганде решили провести ярмарку.

«Приглашаем вас на сельскохозяйственную мини-ярмарку, которая пройдет 31 декабря 2016 года.
Место проведения ярмарки – продуктовый супермаркет «Сарыарка» (проспект Строителей, 35/2).
Через этот район проходит 17 маршрутов общественного транспорта (маршруты 01, 05, 012, 014, 3, 4, 5, 19, 33, 41, 43, 45, 49, 53, 56, 70, 73).
На ярмарке будет реализовываться продукция сельхозтоваропроизводителей области (мясомолочная, плодоовощная и др.) по ценам на 15-20% ниже среднерыночных.» — аппарат акима города Караганды

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Автор: Мурат Мусин

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