В Караганде ожидается потепление!

По данным синоптиков, с 25 декабря морозы начнут отступать. Но это не точно.

«Циклон, вызвавший снегопады в большинстве областей Казахстана, уходит на Алтай. В тыл ему распространяется антициклон, с которым связана аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-15 ºС. Но уже в воскресенье под натиском атлантических воздушных масс в западных и северных областях республики морозы начнут отступать, а на остальной территории республики повышение температуры ожидается в начале следующей недели», — говорится на сайте «Казгидромета».

Ранее карагандинцев предупредили о резком снижении температуры до минус 33 градусов 23 декабря.

«Резкое снижение температуры стоит ждать 23 декабря — ночью столбик термометра опустится до -31…-33 градусов, дневная температура также понизится до -21…-23 градусов. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, переменная облачность, временами снег, метель», — говорится в сообщении.